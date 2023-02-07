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Сегодня, 16:51

Тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» не будет обжаловать красную карточку Каземиро

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что клуб не будет оспаривать красную карточку полузащитника Каземиро, полученную в игре с «Кристал Пэлас» (2:1).

«Мы обдумывали возможную подачу апелляции. Для меня решение арбитра не является верным, но я не думаю, что у нас есть шанс обжаловать его», — цитирует тен Хага Mirror.

Бразилец был удален во время массовой потасовки игроков «МЮ» и «Кристал Пэлас».

Таким образом, футболист пропустит следующий матч команды в АПЛ против «Лидса. Игра состоится 12 февраля.

«Манчестер Юнайтед» занимает третью позицию в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 42 очка.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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