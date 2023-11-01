Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:43

Терри: «Я не мог представить, что Де Брейне и Салах достигнут таких высот»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший капитан «Челси» Джон Терри рассказал, что сожалеет о том, что не разглядел потенциал в форвардах Кевине Де Брейне и Мохамеде Салахе, когда они выступали за лондонский клуб.

«Мог ли я представить, что они станут одними из лучших игроков в АПЛ? Конечно нет, никаких шансов. Это мое единственное разочарование в период капитанства в «Челси». С годами я стал мягче, но когда эти ребята были в команде, я был очень строгим», — сказал Терри в эфире подкаста Obi One.

Он заявил, что разочарован в себе, как капитан «Челси».

42-летний Терри выступал за лондонский клуб с 1998 по 2017 год.

Джон Терри
Кевин де Брейне
ФК Челси
0
Читайте также
Тутберидзе — о деле Валиевой: «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи»
Норвежцы первыми вляпались в скандал из-за фтора. Но понять, кто виноват, невозможно
В Москве осужден растлевавший на протяжении 11 лет детей продюсер
Тутберидзе рассказала о реакции Трусовой на второе место на Олимпиаде
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стала известна причина смерти легендарного Бобби Чарльтона