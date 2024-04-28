Букайо Сака: «Жажда победы заставляет меня идти вперед»

Вингер «Арсенала» Букайо Сака заявил, что физически стал намного сильнее, чем был несколько лет назад.

«Жажда победы заставляет меня идти вперед, поэтому я продолжаю вставать после неудачных эпизодов. Я физически намного сильнее, чем был четыре или пять лет назад. Теперь у меня больше опыта и понимая, как действовать в подкате. Я стал намного умнее», — приводит The Guardian слова футболиста.

Сака выступает за основную команду «Арсенала» с 2018 года. В текущем сезоне 22-летний вингер провел 44 матча во всех турнирах, отметившись 18 голами и 14 результативными передачами. Его действующий контракт с лондонской командой рассчитан до лета 2027 года.