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Сегодня, 19:58

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Эвертон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Тоттенхэм» — «Эвертон».
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» дома одержал победу над «Эвертоном» в матче 18-го тура АПЛ — 2:1.

На 9-й минуте счет открыл форвард лондонцев Ришарлисон. На 18-й минуте преимущество хозяев удвоил Сон Хын Мин. Единственный гол гостей на 82-й минуте забил Андре Гомеш.

«Тоттенхэм» (36 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на четвертое место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (34), но у «горожан» есть игра в запасе.

У «Эвертона» (16) прервалась серия из 4 побед подряд в АПЛ. Команда Шона Дайча занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
23 дек, 18:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:1
Эвертон
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
1
0
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