«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Эвертон»

«Тоттенхэм» дома одержал победу над «Эвертоном» в матче 18-го тура АПЛ — 2:1.

На 9-й минуте счет открыл форвард лондонцев Ришарлисон. На 18-й минуте преимущество хозяев удвоил Сон Хын Мин. Единственный гол гостей на 82-й минуте забил Андре Гомеш.

«Тоттенхэм» (36 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на четвертое место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (34), но у «горожан» есть игра в запасе.

У «Эвертона» (16) прервалась серия из 4 побед подряд в АПЛ. Команда Шона Дайча занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.