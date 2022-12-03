«Тоттенхэм» хочет заполучить Адама Траоре из «Вулверхэмптона»

«Тоттенхэм» сохраняет интерес к нападающему «Вулверхэмптона» Адаме Траоре, сообщает The Telegraph.

В услугах испанца также заинтересованы «Наполи», «Интер» и «Атлетико».

«Шпоры» надеются, что небольшой компенсации будет достаточно, чтобы убедить «волков» отпустить Траоре зимнее трансферное окно.

26-летний испанец является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он провел за «Вулверхэмптон» 14 матчей и забил два мяча.