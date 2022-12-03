Форвард «Лилля» Дэвид рассказал, что хотел бы играть в английской премьер-лиге

Форвард «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид рассказал, что хотел бы играть в английской премьер-лиге (АПЛ).

«Когда я нахожусь на чемпионате мира, я просто сосредоточен на том, чтобы наслаждаться моментом. Что будет потом, я не знаю, посмотрим. Английская премьер-лига — лучшая лига в мире, и я думаю, что каждый игрок хотел бы когда-нибудь сыграть там», — цитирует Sky Sports Дэвида.

22-летний канадец выступает за «Лилль» с 2020 года. Срок его действующего контракта рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимось нападающего в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Дэвид провел 17 матчей за «Лилль», в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. На ЧМ-2022 он провел 2 встречи и не отметился результативными действиями.