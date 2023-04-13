«Тоттенхэм» и «Наполи» заинтересованы в подписании полузащитника «Сельты» Вейги

Топ-клубы АПЛ и серии А заинтересованы в приобретении полузащитника «Сельты» Габриэля Вейги, сообщает Atlantico.

По данным источника, список команд, которые готовы заплатить 40 миллионов евро за игрока (это сумма отступных в контракте), растет с каждым днем. С предложениями к 20-летнему футболисту обратились «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Ньюкасл», «Наполи» и «Милан».

Ранее сообщалось, что Вейг также интересен «Реалу».

В текущем сезоне испанец провел 26 матчей в ла лиге, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро. Контрак рассчитан до лета 2026 года.