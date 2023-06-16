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Сегодня, 18:45

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Фулхэма» Адарабиойо

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» заинтересован в защитнике «Фулхэма» Тосине Адарабиойо, сообщает Sky Sports.

По данным источника, интерес к 25-летнему футболисту находится на ранней стадии, но в клубе уже обсуждают, стоит ли придавать этому официальный характер. «Шпоры» следили за ситуацией вокруг его контракта, а также за его выступлениями в прошлом сезоне.

Контракт футболиста должен был истечь этим летом, но в начале года «Фулхэма» продлил соглашение до 30 июня 2024 года. Адарабиойо готов к переходу в новый клуб, поэтому это лето — последняя реальная возможность «Фулхэма» получить за защитника достойную плату.

В сезоне-2022/23 англичанин сыграл 29 матчей во всех турнирах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фулхэм
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