«Манчестер Юнайтед» сообщил, что продолжает переговоры с де Хеа о новом контракте

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте опубликовал список игроков, которые продолжат выступать за команду в следующем сезоне и которые покинут клуб.

«С Давидом де Хеа по-прежнему ведутся переговоры о новом контракте, а Том Хитон и Натан Бишоп продлили свои контракты. Также были продлены контракты с защитниками Рисом Беннеттом и Итаном Лэйрдом, а тренер игроков до 21 года Том Хаддлстоун, как ожидается, останется после обсуждения нового контракта.

Молодому нападающему Матео Мехиа также было предложено соглашение. Защитник Фил Джонс покидает команду после 12 лет и 229 выступлений за «Юнайтед». Другой защитник Аксель Туанзебе покидает команду после 37 выступлений в первой команде. Он был капитаном «красных» на всех уровнях с момента прихода в академию в возрасте восьми лет», — говорится в заявлении клуба.

Де Хеа играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, контракт — до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне 32-летний голкипер провел 58 матчей во всех турнирах, пропустил 61 матч и 25 раз отстоял на ноль.