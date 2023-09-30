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Сегодня, 18:30

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Прямая трансляция матча АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» начнется в 19.30 мск 30 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Сон Хын Мин.
Сон Хын Мин.
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» на своем поле в Лондоне сыграет с «Ливерпулем» в матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу 30 сентября, в субботу. Встреча пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире в соцсети ВКонтакте будет доступна бесплатная видеотрансляция противостояния «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Команда Юргена Клоппа с 16 баллами располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ после шести туров. Коллектив Ангелоса Постекоглу занимает четвертое место с 14 очками.

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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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