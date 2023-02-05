«Манчестер Сити» в рамках 22-го тура чемпионата Англии на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски, Сон Хын Мин, Кейн.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Льюис, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Марез, Холанн, Альварес.

Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 5 февраля. Начало матча — 19.30 (мск).