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«Манчестер Сити» в рамках 22-го тура чемпионата Англии на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски, Сон Хын Мин, Кейн.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Льюис, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Марез, Холанн, Альварес.
Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 5 февраля. Начало матча — 19.30 (мск).
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