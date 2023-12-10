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Сегодня, 21:24

«Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл», прервав серию из 5 матчей без побед

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Тоттенхэм» — «Ньюкасл».
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 16-го тура АПЛ — 4:1.

Дублем за лондонцев отметился Ришарлисон. Бразилец забил на 38-й и 60-й минутах. Еще один мяч на счету Дестини Удоджи (26-я минута). На 84-й минуте забил Сон Хын Мин, реализовавший пенальти.

Единственный гол гостей на 90+2-й минуте записал на свой счет Жоэлинтон.

«Тоттенхэм» прервал серию из 5 матчей без побед. В предыдущих турах «шпоры» потерпели 4 поражения и 1 раз сыграли вничью. С 30 очками лондонцы занимают пятое место в АПЛ.

«Ньюкасл» (26 очков) идет на седьмом месте в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
10 дек, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
4:1
Ньюкасл Юнайтед

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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