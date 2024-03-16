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16 марта, 23:48

«Тоттенхэм» прервал серию из 39 матчей АПЛ подряд с забитыми мячами

Футболисты «Тоттенхэма».
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» прервал свою серию из 39 матчей чемпионата Англии с забитыми мячами.

16 марта «шпоры» проиграли в матче 29-го тура АПЛ «Фулхэму» (0:3). Этот результат закончил серию клуба матчей АПЛ с забитыми голами.

Лондонская команда завершала игру с хотя бы 1 голом в 39 встречах подряд. Эта серия стала второй по продолжительности в истории лиги после «Арсенала», который забивал в 55 матчах подряд в 2001-2002 годах.

После 28 туров АПЛ лондонцы занимают пятое место, набрав 53 очка. 30 марта они сыграют с «Лутоном». Начало — в 18.00 мск.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фулхэм
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