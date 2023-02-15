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Сегодня, 11:44

Тренер «Арсенала» Артета высказался о «Манчестер Сити» перед матчем

Виталий Косик
Корреспондент
Микель Артета.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от перенесенного матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«То, что они сделали за последние шесть лет, они абсолютно заслуживают этого. Как они играли, как боролись, как преодолевали трудности. Когда я работал там, это был невероятный опыт на личном и профессиональном уровне — быть в то время с Гвардиолой, всем тренерским штабом и игроками. Использую этот опыт для своей собственной карьеры. Никогда не побеждал Гвардиолу? Лично для меня речь идет не о том, чтобы победить одного тренера, а о том, чтобы победить следующего соперника. В данном случае это «Манчестер Сити», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Перенесенный матч 12-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 15 февраля, начало — 22.30 мск.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 51 очко за 21 матч. У «Горожан» 48 очков за 22 игры.

Футбол
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ФК Манчестер Сити
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