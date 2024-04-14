Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: «Фанатам нужно быть более терпеливыми»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о результатах команды в сезоне-2023/24.

«Болельщикам нужно быть более терпеливыми? Это их дело, но это правда. Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, на сейчас играем на своем уровне», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 32 матчах. В следующем туре чемпионата Англии «красные дьяволы» сыграют с «Шеффилдом». Игра пройдет 24 апреля в Манчестере.

Тен Хаг возглавляет английский клуб с июля 2022 года.