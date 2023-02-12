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Сегодня, 09:55

Триппьер оценил игру «Ньюкасла» в матче с «Борнмутом»

Виктория Кравченко
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Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер отреагировал на ничейный матч команды против «Борнмута» (1:1) в АПЛ.

«Мы сыграли неплохо. «Борнмут» хорошо защищался и пытался быть острым впереди, с этим приходилось считаться. Самое важное — мы не проиграли. А это очко может оказаться очень важным в конце сезона», — цитирует слова Триппьера BBC Sport.

«Сороки» набрали 41 очко и пока остаются на четвертом месте в турнирной таблице. Команда сыграла вничью в четырех из последних пяти матчей.

«Борнмут» продолжает идти в зоне вылета: 18 очков и 19-е место.

Киран Триппьер
ФК Борнмут
ФК Ньюкасл Юнайтед
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