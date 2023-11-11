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Сегодня, 13:10

У футболистов АПЛ появятся нательные камеры

Футболисты «Тоттенхэма».
Фото Reuters
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По информации TNT Sports, перед сегодняшним матчем 12-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» игроки обеих команд проведут разминку с нательными камерами. Это нововведение будет опробовано впервые.

Такая практика позволит болельщикам по-новому взглянуть на предматчевую разминку футболистов, так как кадры мгновенно загружаются с нательной камеры игрока для использования в трансляции. Израильский стартап MindFly, создающий нательные камеры, разработал специальную стабилизирующую изображение широкоугольную камеру с искусственным интеллектом, которая крепится к сверхлегкому жилету GPS, а в футболке, надеваемой сверху, на уровне груди прорезается отверстие для обзора. Игроки сказали, что это приспособление не мешает на поле. При этом использование подобных камер в официальных матчах запрещено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующим правила игры в футбол.

Летом 2023 года футболисты «Астон Виллы» и «Ньюкасла» опробовали нательные телекамеры во время турне по США, но их использование на стадионе перед официальным матчем АПЛ — первый подобный случай.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Тоттенхэм Хотспур
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