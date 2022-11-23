Умер трехкратный обладатель кубка Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Дэвид Джонсон

23 ноября, 16:15
Экс-нападающий «Ливерпуля», «Эвертона» и «Ипсвича» Дэвид Джонсон умер в возрасте 71 года, сообщают пресс службы английских клубов.
Джонсон является пятикратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем кубка Лиги чемпионов и дважды победителем Кубка футбольной лиги.
За всю карьеру он сыграл 321 матч, забил 102 гола и отдал 9 результативных передач. Также он выступал за сборную Англии, принял участие в 8 матчах и забил 6 голов. Джонсон принял участие в чемпионате Европы-1980.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования