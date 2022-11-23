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23 ноября, 16:15

Умер трехкратный обладатель кубка Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Дэвид Джонсон

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-нападающий «Ливерпуля», «Эвертона» и «Ипсвича» Дэвид Джонсон умер в возрасте 71 года, сообщают пресс службы английских клубов.

Джонсон является пятикратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем кубка Лиги чемпионов и дважды победителем Кубка футбольной лиги.

За всю карьеру он сыграл 321 матч, забил 102 гола и отдал 9 результативных передач. Также он выступал за сборную Англии, принял участие в 8 матчах и забил 6 голов. Джонсон принял участие в чемпионате Европы-1980.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-23-trekhkratnyy-pobeditel-ligi-chempionov-v-sostave-liverpulya-devid-dzhonson-umer-v-71-god

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