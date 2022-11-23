23 ноября, 16:23
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на уход нападающего Криштиану Роналду из команды.
«Я не чувствую себя неловко. Мне не нужно выбирать чью-то сторону. Для меня было честью играть с ним. Мы знаем, что ничто не длится вечно. Это было хорошо, пока продолжалось», — приводит Reuters слова Фернандеша.
22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования