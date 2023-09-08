Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:58

В адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони выдвинуты еще два обвинения в насилии

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Еще две девушки обвинили нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони в нападении.

Студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас заявила, что в мае прошлого года футболист напал на нее в одном из ночных клубов, а банкирша Ингрид Лана утверждает, что бразилец пытался ее изнасиловать, а также толкнул ее об стену.

Ранеее Габриэлла Каваллин, бывшая девушка Антони, заявила, что он избивал ее и угрожал убить. Также она сообщила, что 23-летний игрок неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 по май 2023 года.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 4 матча за манкунианцев, не отметившись результативными действиями.

Антони и&nbsp;Габриэла Каваллин. В «МЮ» новый скандал: Антони угрожал своей бывшей девушке убийством. Что об этом известно
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
1
0
Читайте также
Неймар заявил, что они с Месси пережили ад в «ПСЖ»
Фура наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области
Госдеп США пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ и Крыму
В США признали мощь российской установки «Корнет»
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» запретили публично сообщать о психических проблемах Санчо