В адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони выдвинуты еще два обвинения в насилии

Еще две девушки обвинили нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони в нападении.

Студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас заявила, что в мае прошлого года футболист напал на нее в одном из ночных клубов, а банкирша Ингрид Лана утверждает, что бразилец пытался ее изнасиловать, а также толкнул ее об стену.

Ранеее Габриэлла Каваллин, бывшая девушка Антони, заявила, что он избивал ее и угрожал убить. Также она сообщила, что 23-летний игрок неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 по май 2023 года.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 4 матча за манкунианцев, не отметившись результативными действиями.