0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

31 января, 23:26

В пресс-офис Абрамовича заявили, что у бизнесмена нет доступа к средствам от продажи «Челси»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

В пресс-офисе Романа Абрамовича заявили, что российский бизнесмен не имеет доступа к средствам, вырученным от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», и не участвует в процессе их распределения.

«Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения», — приводит слова пресс-службы Абрамовича ТАСС.

«Челси» в 2022 году был куплен у Романа Абрамовича Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 миллиарда фунтов. Новое руководство приняло решение уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера команды и назначить Грэма Поттера.

После 20 матчей «Челси» занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Арсенал» (50 очков).

Источник: https://tass.ru/ekonomika/16931507

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Артета прокомментировал трансфер Жоржиньо в «Арсенал»

Защитник сборной Украины Забарный стал игроком «Борнмута»