В пресс-офис Абрамовича заявили, что у бизнесмена нет доступа к средствам от продажи «Челси»

31 января, 23:26
В пресс-офисе Романа Абрамовича заявили, что российский бизнесмен не имеет доступа к средствам, вырученным от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», и не участвует в процессе их распределения.
«Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения», — приводит слова пресс-службы Абрамовича ТАСС.
«Челси» в 2022 году был куплен у Романа Абрамовича Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 миллиарда фунтов. Новое руководство приняло решение уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера команды и назначить Грэма Поттера.
После 20 матчей «Челси» занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Арсенал» (50 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования