Артета прокомментировал трансфер Жоржиньо в «Арсенал»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал трансфер полузащитника «Челси» Жоржиньо.
«Жоржиньо — полузащитник с высоким игровым интеллектом, лидерскими качествами и огромным опытом игры как в премьер-лиге, так и на международной арене.
Жоржиньо добивался больших побед в своей карьере, но у него все еще есть мотивация и огромная готовность внести свой вклад в успех команды.
Мы очень рады подписать контракт с Жоржиньо и приветствовать его и в нашем клубе», — цитирует тренера сайт «Арсенала».
Контракт с 31-летним игроком рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на один год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования