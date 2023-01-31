Артета прокомментировал трансфер Жоржиньо в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал трансфер полузащитника «Челси» Жоржиньо.

«Жоржиньо — полузащитник с высоким игровым интеллектом, лидерскими качествами и огромным опытом игры как в премьер-лиге, так и на международной арене.

Жоржиньо добивался больших побед в своей карьере, но у него все еще есть мотивация и огромная готовность внести свой вклад в успех команды.

Мы очень рады подписать контракт с Жоржиньо и приветствовать его и в нашем клубе», — цитирует тренера сайт «Арсенала».

Контракт с 31-летним игроком рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на один год.