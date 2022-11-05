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Сегодня, 10:50

В «Тоттенхеме» отреагировали на новость об интересе клуба к Кварацхелии

Микеле Антонов
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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В пресс-службе «Тоттенхема» прокомментировали «СЭ» информацию об интересе клуба к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Это трансферные спекуляции. Мы не будем их комментировать», — заявили «СЭ» в пресс-службе «Тоттенхема».

Ранее журналист Николо Скира сообщил о том, что Кварацхелией интересуются «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм»: скауты этих клубов посещали матчи «Наполи» для просмотра игры 21-летнего грузина.

В сезоне-2022/23 Кварацхелия забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 17 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле нынешнего года. Во второй половине сезона-2018/19 полузащитник выступал за московский «Локомотив», а с июля 2019 года по март 2022 года — за казанский «Рубин».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Тоттенхэм Хотспур
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