Ван Дейк мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но руководство манкунианцев заблокировало трансфер

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» вместо «Ливерпуля», заявил британский телеведущий Крис Камара.

По словам ведущего, трансфер игрока из-за стоимости заблокировало руководство манкунианцев, несмотря на желание Жозе Моуринью подписать Ван Дейка. В итоге в «МЮ» оказался шведский защитник Виктор Линделеф.

Ван Дейк с января 2018 года выступает за «Ливерпуль». Он становился с мерсисайдцами чемпионом Англии (2019/20) и победителем Лиги чемпионов (2018/19).