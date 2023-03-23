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Сегодня, 15:25

Ван Дейк мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но руководство манкунианцев заблокировало трансфер

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» вместо «Ливерпуля», заявил британский телеведущий Крис Камара.

По словам ведущего, трансфер игрока из-за стоимости заблокировало руководство манкунианцев, несмотря на желание Жозе Моуринью подписать Ван Дейка. В итоге в «МЮ» оказался шведский защитник Виктор Линделеф.

Ван Дейк с января 2018 года выступает за «Ливерпуль». Он становился с мерсисайдцами чемпионом Англии (2019/20) и победителем Лиги чемпионов (2018/19).

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Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью
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