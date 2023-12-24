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Сегодня, 17:35

Ван Дейк — арбитру матча «Ливерпуль» — «Арсенал»: «Ты что, выпил сегодня?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк эмоционально отреагировал на одно из судейских решений в матче против «Арсенала» (1:1) в 18-м туре АПЛ.

На 52-й минуте арбитр встречи Крис Кавана зафиксировал фол 32-летнего голландца на форварде «Арсенала» Габриэле Жезусе. Ван Дейк остался недоволен решением судьи.

«Ты что, выпил сегодня?» — спросил ван Дейк, изобразив жест поднимаемого бокала.

«Арсенал» (40 очков) сохранил лидерство в АПЛ. «Ливерпуль» (39) обошел «Астон Виллу» и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре мерсисайдцы на выезде сыграют с «Бернли», встреча пройдет 26 декабря. «Арсенал» 28 декабря дома примет «Вест Хэм».

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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