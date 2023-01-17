Варан рассказал, что игроки «Манчестер Юнайтед» стали лучше понимать требования тен Ханга

Сегодня, 10:45
Защитник «Манчестер Юнайтеда» Рафаэль Варан рассказал, что команда стала лучше понимать идеи главного тренера Эрика тен Хага.
«Сейчас мы чувствуем себя намного лучше, чем в прошлой игре с «Манчестер Сити». Теперь мы лучше знаем, чего хочет Эрик тен Хаг и как он хочет это сделать. Мы видим эволюцию этой команды. Мы провели полноценную игру на высоком уровне. Мы очень счастливы. Интенсивность каждой игры в АПЛ невероятна. Это очень похоже на большие матчи в Лиге чемпионов. Ритм очень высок. Футболисты в лиге хорошо готовы физически. Мы знаем, как сложно побеждать, но «Манчестер Юнайтед силен», — приводит слова Варана официальный сайт «МЮ».
После 20 туров «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. Лидирует — «Арсенал» (47 очков).
18 января «Манчестер Юнайтед» встретится с «Кристал Пэлас». Начало — в 23:00 по мск.