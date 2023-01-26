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Сегодня, 19:33

Вегхорст: «Надеюсь, мой план сработает и я останусь в «МЮ» после завершения аренды»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Вут Вегхорст поделился эмоциями от своего пребывания в английской команде. Также игрок надеется, что сможет остаться в команде «красных дьяволов» после завершения аренды.

«МЮ» арендовал 30-летнего нидерландца у «Бернли». О переходе было объявлено 13 января.

«В первые пару дней, почти неделю, я увидел, насколько значителен клуб почти во всем: в оснащении, в оборудовании базы, в качестве команды, в стиле игры. Во всем этом так много качества, так много атмосферы победы, и это то место, где вы хотите работать. Я думаю, что первая неделя прошла хорошо. От меня зависит дальнейший успех здесь, я постараюсь внести свой вклад и помочь команде настолько, насколько я смогу. Я совершенно уверен, что смогу сыграть свою роль. Пытаюсь ли я убедить тен Хага остаться здесь после завершения аренды? Конечно, сейчас ситуация такова, что я нахожусь в аренде. Это большой клуб, поэтому я постараюсь сделать все настолько хорошо, как только смогу, и если это сработает, то будет замечательно», — приводит слова Вегхорста The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 20 матчей.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ваут Вегхорст
Эрик тен Хаг
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