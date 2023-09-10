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Венгер отказался подписать Вальверде в «Арсенал» в 2016 году

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде мог выступать за «Арсенал», сообщает Mirror.

В 2016 году главный тренер лондонцев Арсен Венгер отказался подписывать уругвайца, который тогда выступал за «Пеньяроль». После этого Вальверде перешел в «Реал».

В прошедшем сезоне Вальверде провел 56 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 7 голевых передач. Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2027 года.

ФК Арсенал (Лондон)
Арсен Венгер
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