Купленный «Челси» за 68 миллионов евро Лавиа повредил голеностоп на тренировке

Полузащитник «Челси» Ромео Лавиа в четверг получил травму на тренировке команды.

У 19-летнего игрока возникли проблемы с голеностопом, сообшает The Guardian. На данный момент в клубе ожидают результатов обследования.

Лавиа перешел в «Челси» из «Саутгемптона» этим летом. Контракт с бельгийцем рассчитан до лета 2030 года. СМИ оценивали переход в 68 миллионов евро, включая бонусы.

Полузащитник пока не провел за новую команду ни одного матча.