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Сегодня, 08:14

Ван Дейк отреагировал на решение о его дисквалификации после оскорблений арбитра

Виктория Кравченко
Вирджил ван Дейк.
Фото Global Look Press
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал продление дисквалификации и штраф в 100 тысяч фунтов за оскорбление арбитра в матче 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:2).

«Четко заявляю, что полностью принимаю решение судейского комитета. Это первая красная карточка в моей карьере в «Ливерпуле». Я позволил разочарованию взять верх над собой в напряженный и горячий момент. После матча я извинился перед официальными лицами. Беру на себя полную ответственность», — написал защитник в одной из социальных сетей.

Из-за дисквалификации ван Дейк не примет участие в предстоящем матче «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона». До этого нидерландец не сыграл с «Астон Виллой» (3:0) из-за автоматической дисквалификации за удаление.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
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 - : -
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 - : -
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Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
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 - : -
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Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Эвертон – Арсенал
 - : -
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