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Сегодня, 10:54

Венгер — о трансферах «Арсенала»: «Они купили игроков, которые помогут выиграть чемпионат»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил трансферную политику клуба.

«Я думаю, что это хорошая инвестиция. В целом, лично я думаю, что они совершили хорошие покупки, поскольку это зрелые игроки, которым сейчас 23-24 года. Они все еще молоды, поэтому могут играть вместе несколько лет. После прошлого сезона на них будет оказываться большее давление, но они многому научились и могут показать, что теперь могут справиться с этим», — приводит слова Венгера Eurosport.

Кроме того, Венгер сравнил нынешние трансферы «Арсенала» с последними годами своей работы в клубе. 73-летний специалист отметил, что при нем клуб не мог позволить себе такие траты.

«Мне приходилось обходиться совсем без денег, так что мы искали другие способы для усиления. Сейчас «Арсенал» в хорошей финансовой ситуации и купил игроков, которые помогут выиграть чемпионат. Я верю, что они выиграют чемпионат».

В летнее трансферное окно «Арсенал» потратил более 200 миллионов евро. Лондонцы купили Кая Хаверца («Челси»), Юрриена Тимбера («Аякс») и Деклана Райса («Вест Хэм»).

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Арсен Венгер
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