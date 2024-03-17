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17 марта, 19:03

«Астон Вилла» ушла от поражения в матче с «Вест Хэмом»

Алина Савинова
Игроки «Вест Хэма» и «Астон Виллы».
Фото Reuters
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«Астон Вилла» на выезде сыграла вничью с «Вест Хэмом» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 1:1.

На 29-й минуте встречи гол забил форвард хозяев Микаил Антонио. Николо Дзаньоло сравнял счет во втором тайме (79-я минута). В добавленное время отличился Константинос Мавропанос, однако его гол был отменен из-за игры рукой.

«Астон Вилла» с 56 очками сохраняет 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Вест Хэма» 44 очка и 7-я строчка. Команда потерпела только одно поражение в шести последних играх во всех турнирах.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
17 мар, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
1:1
Астон Вилла

ФК Астон Вилла
ФК Вест Хэм Юнайтед
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