«Астон Вилла» ушла от поражения в матче с «Вест Хэмом»

«Астон Вилла» на выезде сыграла вничью с «Вест Хэмом» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 1:1.

На 29-й минуте встречи гол забил форвард хозяев Микаил Антонио. Николо Дзаньоло сравнял счет во втором тайме (79-я минута). В добавленное время отличился Константинос Мавропанос, однако его гол был отменен из-за игры рукой.

«Астон Вилла» с 56 очками сохраняет 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Вест Хэма» 44 очка и 7-я строчка. Команда потерпела только одно поражение в шести последних играх во всех турнирах.