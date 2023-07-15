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Сегодня, 22:03

«Вест Хэм» хочет арендовать Магуайра

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может оказаться в «Вест Хэме».

Как сообщает The Telegraph, после продажи хавбека Деклана Райса «Арсеналу» «молотобойцы» намерены попробовать договориться о переходе 30-летнего футболиста. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высоко оценивает навыки Магуайра. При этом лондонцы предпочел бы арендовать защитника, а не покупать.

Сам Магуайр доволен тем, что находится в «МЮ», и верит, что сможет вернуть себе место в основном составе.

Ранее сообщалось, что клуб хочет выручить с продажи футболиста 58 миллионов евро. Если англичанин останется в команде, у него заберут капитанскую повязку.

Его действующий контракт рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне англичанин сыграл 31 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: The Telegraph
Харри Магуайр
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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