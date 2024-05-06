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Сегодня, 20:08

«Вест Хэм» объявил об уходе Мойеса по окончании сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес покинет команду после окончания текущего сезона, сообщается на официальном сайте лондонцев.

61-летний шотландец покинет команду по соглашению сторон. Летом истекает его контракт с клубом.

Мойес возглавляет «Вест Хэм» с декабря 2019 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством выиграла Лигу конференций. После 36 туров «Вест Хэм» с 49 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее появилась информация, что новым главным тренером «Вест Хэма» станет испанец Хулен Лопетеги.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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Лопетеги сменит Мойеса в «Вест Хэме» после окончания сезона