«Вест Хэм» объявил об уходе Мойеса по окончании сезона

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес покинет команду после окончания текущего сезона, сообщается на официальном сайте лондонцев.

61-летний шотландец покинет команду по соглашению сторон. Летом истекает его контракт с клубом.

Мойес возглавляет «Вест Хэм» с декабря 2019 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством выиграла Лигу конференций. После 36 туров «Вест Хэм» с 49 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее появилась информация, что новым главным тренером «Вест Хэма» станет испанец Хулен Лопетеги.