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Сегодня, 17:04

«Вест Хэм» уволит Мойеса при поражении от «Фулхэма»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может покинуть свою должность на этой неделе.

Как сообщает Daily Mail, лондонцы встречаются с «Фулхэмом» 8 апреля, и 59-летний шотландец в случае поражения, скорее всего, будет отправлен в отставку.

В настоящее время «Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ (27 очков) и еще одно поражение может привести команду к падению в зону вылета, если результаты других матчей не сложатся в их пользу. В последнем туре «молотобойцы» разгромно уступили «Ньюкаслу» (1:5).

Источник: Daily Mail
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
0
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