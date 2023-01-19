Сегодня, 03:25
Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.
«Думаю, мы заслужили это очко. Было действительно сложно против хорошей команды. Нам было трудно защищаться против «МЮ», но нам удалось остаться в игре. В последние 15 минут мы оказали давление. Было тяжело, мы много работали и получили вознаграждение. Мы сохраняли дисциплину, и это помогло нам оставаться в игре. Команде еще предстоит расти, чтобы поверить в себя. Сегодня было важно не проиграть», — цитирует BBC Виейра.
«Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке — 23 очка.
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