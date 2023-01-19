Бруну Фернандеш: «МЮ» мог даже и проиграть «Кристал Пэлас»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Мы знали, что здесь тяжело играть. Мы даже могли проиграть. Конечно, недовольны ничьей. Должны были рискнуть и сделать игру. В концовке соперник забил отличный гол. И сейчас мы уже ничего не можем сделать. Теперь мы должны смотреть вперед. Впереди другие игры. Мы по-прежнему показываем хорошие результаты. Разочарованы этой ничьей, но следующий матч близок. Нам нужно подготовиться к нему, так как у нас не так много времени, чтобы восстановиться», — цитирует BBC Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке — 23 очка.