КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:24

Линделеф: «Нам будет не хватать Джонса в раздевалке»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф высказался об уходе своего одноклубника Фила Джоунса из команды.

Сегодня, 19 мая, пресс-служба «красных дьяволов» объявила об уходе игрока по истечении контракта.

«У меня есть много совместных воспоминаний с Филом Джоунсом. Нам будет не хватать его в раздевалке. Ему пришлось справляться с травмами, но он все равно сохранял позитивный настрой», — приводит слова Линделефа пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

31-летний Джоунс перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году.

Всего англичанин провел за «красных дьяволов» 229 матчей, забив 9 голов.

Виктор Линделеф
Фил Джоунс
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фанаты АЗ атаковали трибуны, на которых находились семьи игроков «Вест Хэма» после матча
В Москве ввели карантин из-за птичьего гриппа на нескольких территориях
«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей
В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции
Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артета рассказал о будущем Салиба в «Арсенале»

Артета: «Джака — уважаемая фигура в «Арсенале»