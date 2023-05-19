Луис Энрике и Арне Слот — фавориты на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике и наставник «Фейеноорда» Арне Слот являются основными кандидатами на должность главного тренера «Челси», сообщает Telegraph.

Испанский специалист является безработным после того, как ушел с поста главного тренера сборной Испании.

Слот связан контрактом с «Фейеноордом», который стал в текущем сезоне чемпионом Эредивизи. Сообщается, что нидерландский клуб собирается предложить специалисту новый контракт.

«Тоттенхэм» располагается на 7-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков за 36 туров.