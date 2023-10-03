Виллиан отреагировал на поражение «Фулхэма» в матче с «Челси»

Форвард «Фулхэма» Виллиан подвел итоги матча 7-го тура АПЛ против «Челси» (0:2).

«Нам нужно учиться на своих ошибках, потому что это очередное поражение в дерби. Первые двадцать минут решили исход игры. Во втором тайме мы старались создать больше моментов, и некоторые из них нам почти удалось реализовать.Трудно играть, уступая в два мяча. Пропустить сразу второй гол было тяжело, но это часть футбола, мы должны извлечь уроки из этих ошибок и снова выйти на поле в субботу», — приводит слова Виллиана Sky Sports.

«Челси» одержал первую выездную победу в сезоне АПЛ и с 8 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

«Фулхэм» с 8 очками опустился на 13-е место, уступая «синим» по дополнительным показателям.