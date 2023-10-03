Бройя: «Победа над «Фулхэмом» является огромным стимулом для дальнейшего продвижения «Челси» вперед»

Форвард «Челси» Армандо Бройя подвел итоги матча 7-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:0).

«Эта победа – огромный стимул для клуба и для нас как команды. Этим летом мы представили совершенно новую команду, так что речь шла о знакомстве друг с другом и общении. Всегда сложно, когда приходит много новых ребят и новый тренерский штаб. Эта победа является огромным стимулом для дальнейшего продвижения вперед. Важные три очка для нас.

Потрясающе забить после долгого перерыва. Будучи нападающим, ты всегда хочешь забивать, на большой сцене и в важные моменты. Невероятное ощущение – забить в дерби. Удивительно получить три очка, а это самое главное», – приводит слова Бройи Sky Sports.

В составе «синих» забивали Армандо Броя и Михаил Мудрик. Для 22-летнего украинца гол стал первым за 24 матча в составе клуба.

«Челси» одержал первую выездную победу в сезоне АПЛ и с 8 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

«Фулхэм» с 8 очками опустился на 13-е место, уступая «синим» по дополнительным показателям.