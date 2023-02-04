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Сегодня, 02:19

Виллиан — о матче с «Челси»: «Для меня это была особенная игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
Виллиан.
Фото Reuters
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Нападающий «Фулхэма» Виллиан прокомментировал ничью с «Челси» (0:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Это был важный вечер. Мы хорошо действовали с мячом и без него. Возможно, мы заслуживали немного большего, но очко — это хорошо. Трудно играть против «Челси», потому что это очень хорошая команда.

Для меня это была особенная игра — вернуться на «Стэмфорд Бридж». Я провел здесь 7 лет и был очень счастлив. Сейчас я очень счастлив в «Фулхэме». Мы должны продолжать двигаться в том же духе. Нам есть что улучшать. Болельщики «Челси» нас хорошо встретили. Я их очень уважаю. Это было потрясающе», — цитирует BBC Виллиана.

«Фулхэм» поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка, а «Челси» располагается на 9-й строчке с 30 очками.

Виллиан да Силва (Виллиан)
Футбол
ФК Фулхэм
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