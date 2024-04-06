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Англия

6 апреля, 23:53

Сака: «Арсенал» готов побеждать в каждой игре»

Алина Савинова
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака поделился эмоциями от разгромной победы над «Брайтоном» в матче 32-го тура АПЛ (3:0).

«Мы полны энтузиазма. Мы знаем, что эта победа вернет нас на вершину. Я очень рад за команду, мы показали еще одну отличную игру и набираем обороты. Прошлый сезон был не самым лучшим, но мы извлекли урок. В этом году мы чувствуем себя комфортнее. Думаю, команда стала лучше, и мы готовы побеждать в каждой игре», — приводит ВВС слова футболиста.

После этой игры «Арсенал» с 71 набранным очком вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, обойдя «Ливерпуль» (70), который в воскресенье сыграет против «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» ни разу не уступал в счете в матчах АПЛ в этом году. Всего лондонская команда провела 11 игр в рамках чемпионата Англии в 2024-м.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Букайо Сака
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