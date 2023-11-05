Ван Дейк — о ничьей с «Лутоном»: «Ливерпуль» сам создал себе трудности»

Капитан и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью с «Лутоном» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что мы сами создали себе трудности. Что «Ливерпуль» мог сделать лучше? Реализовать свои моменты. Если бы мы забили в первом тайме, это бы полностью изменило игру. Временами мы, безусловно, могли действовать лучше, но «Лутон» играл очень компактно», — приводит слова ван Дейка ВВС.

«Ливерпуль» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Лутон Таун» находится на 17-й строчке, имея в активе 6 баллов.