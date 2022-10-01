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Сегодня, 08:27

Владельцы «Челси» хотят создать мультиклубную сеть и пытались приобрести «Лион»

Иван Торопцев
Корреспондент

Новые владельцы «Челси» планировали приобрести «Лион», сообщает The Guardian.

По данным источника, руководство лондонцев подавало заявку на покупку французского клуба в конце сентября, однако она не была принята. В планах консорциума во главе с американским бизнесменом Тоддом Боули стоит задача построить мультиклубную сеть по примеру «Ред Булл» и City Group.

Сообщается, что частью этой сети хотел стать «Сантос», однако владельцы «Челси» отказались от покупки бразильского клуба.

Консорциум Тодда Боули купил «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича в конце мая 2022 года.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2022/sep/29/chelsea-multi-club-network-chief-tom-glick-plans-crystal-palace-investor-john-textor
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