Владельцы «Челси» хотят создать мультиклубную сеть и пытались приобрести «Лион»

Новые владельцы «Челси» планировали приобрести «Лион», сообщает The Guardian.

По данным источника, руководство лондонцев подавало заявку на покупку французского клуба в конце сентября, однако она не была принята. В планах консорциума во главе с американским бизнесменом Тоддом Боули стоит задача построить мультиклубную сеть по примеру «Ред Булл» и City Group.

Сообщается, что частью этой сети хотел стать «Сантос», однако владельцы «Челси» отказались от покупки бразильского клуба.

Консорциум Тодда Боули купил «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича в конце мая 2022 года.