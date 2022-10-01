Клопп защитил Трента от критики в сборной Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вступился за защитника своей команды Трента Александр-Арнольда, который подвергся критике из-за того, что не попадает в состав сборной Англии.

«У Трента невероятный объем умений для правого защитника. Я не знаю, был ли у нас вообще кто-то настолько сильный на этой позиции. Он отлично умеет пасовать в любом направлении, меняется флангами, здорово бьет штрафные, принимает быстрые и умные решения. Это невероятный футболист.

Если честно, я не понимаю всех этих разговоров. Разве нормально критиковать игрока с талантом мирового уровня за то, что один из его показателей не находится на мировом уровне, в отличие от всех остальных? Если бы Трент был плохим защитником, он бы не выходил на поле. Он вовлечен во все аспекты игры и отлично справляется со своей задачей. У «Ливерпуля» свой путь. Если Трент не подходит сборной Англии — что ж, так тому и быть», — приводит Goal слова Клоппа.

Александр-Арнольд пропустил 5 последних матчей сборной Англии. В двух случаях он оставался в запасе, в трех остальных он не был включен в заявку.