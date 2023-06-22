Владельцы «Челси» купили контрольный пакет акций «Страсбура»

Консорциум Clearlake Capital, купивший в прошлом году «Челси», достиг соглашения о вхождении в состав акционеров французского клуба «Страсбур».

«Сегодняшнее соглашение начнет новую главу в истории «Страсбура». Руководители консорциума Clearlake Capital обязуются стабильно инвестировать в рост нашего клуба, включая первую команду и академию, в продолжение проекта, который начал Марк Келлер, который останется президентом клуба, управляя нынешней командой менеджеров», — говорится в официальном заявлении клуба.

Детали доли не были раскрыты, но The Guardian информирует, что консорциум будет владеть почти 100 процентами акций, заплатив 75 миллионов евро.

«Челси» был приобретен в прошлом году инвестиционной группой во главе с Тоддом Боэли и Clearlake Capital после того, как Роман Абрамович продал клуб.