Вратарь Онана: «Играть в АПЛ и за такой клуб, как «МЮ», просто немыслимо»

Вратарь «Интера» Андре Онана высказался о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

Камерунец сегодня пройдет медицинское обследование в «Юнайтед», поскольку он уже находится в городе и вчера покинул Милан. Английская сторона уже согласовала личные условия с вратарем.

«Главное — быть честным и всегда говорить людям правду. Я человек, который всегда стремится к новым вызовам. Играть в АПЛ и за такой клуб, как «Юнайтед», просто немыслимо. Все стороны хотели, чтобы это произошло. Но главное, что, даже если бы я остался, я был бы так же счастлив, потому что в «Интере» у меня никогда не было никаких проблем», — приводит слова Онана GFNI.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист подпишет контракт до 2028 года с возможностью продления еще на сезон.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч за «Интер» во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.