Де Хеа станет свободным агентом

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа станет свободным агентом, сообщает BBC.

По данным источника, стороны не смогли договориться о новом контракте, несмотря на то, что в соглашении была опция продления на один сезон.

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. За это время голкипер провел 545 матчей, в которых пропустил 590 голов.

The Athletic сообщал, что сначала 32-летнему испанцу предложили новый контракт с пониженной зарплатой, но потом «МЮ» передумал и сделал новое предложение с еще более низкой зарплатой.

Экс-капитан «МЮ» Рио Фердинанд заявил, что разочарован действиями руководства клуба.