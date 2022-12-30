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Сегодня, 14:40

Все матчи 18-го тура АПЛ начнутся с минуты аплодисментов в честь Пеле

Иван Торопцев
Корреспондент
Пеле.
Фото Global Look Press
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Клубы английской премьер-лиги отдадут дань памяти легендарному бразильскому футболисту Пеле.

Как сообщает официальный сайт турнира, каждый матч 18-го тура чемпионата, который будет проходить с 30 декабря по 1 января, начнется с минуты аплодисментов в честь Пеле. Футболисты и судьи будут носить на рукавах черные повязки в память об игроке.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста. Также он был включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

Пеле
Футбол
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